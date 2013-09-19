英国前首相布莱尔之女伦敦遇打劫

Image caption 凯瑟琳是布莱尔夫妇的第三个孩子；她有两个哥哥和一个弟弟。

英国前首相布莱尔（Tony Blair）之女在伦敦市中心遭遇持枪抢劫歹徒，所幸未伤毫发且没有钱财损失。

周一晚（9月16日）当地时间20:30分，25岁的凯瑟琳·布莱尔（Kathryn Blair）和男友在伦敦Marylebone区的街上遛狗时，遭遇两名意图抢劫的男子。

大都会警察局称，嫌犯所带枪支“可以看见”但“未使用”，“两名受害人都未受伤，钱财也未被抢。”

警方称目前尚未拘捕任何人，并呼吁公众提供有关线索。

不过，警方没有说明两名嫌犯亮枪威胁、索要现金后发生了什么，两人又是如何离开作案现场。

事发地点距离布莱尔为现在已经正式成为律师的凯瑟琳购置的价值近百万英镑的住宅不远，离布莱尔夫妇的住处也不远。

警方认为企图打劫凯瑟琳及其男友的两名男子在半小时前曾以同样手法在附近另一条街上打劫另一对男女路人，但没有透露更多细节。

布莱尔先生的一名发言人说，“凯瑟琳当时与一些朋友在一起。”

（编译：郱书 责编：铃兰）