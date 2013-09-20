查尔斯王储成英国近三百年来最老王位继承人

Image caption 查尔斯王储已经是在任时间最长的王位继承人了。

今天（9月20日），英国王储查尔斯成为该国近300年来最年长的王位继承人。

他将超过现有纪录保持者--威廉四世国王。威廉四世是在1830年6月，64岁10个月零五天时成为国王的。

查尔斯王子已经是在任时间最长的王位继承人了。他是在1952年母亲伊丽莎白二世女王登基时成为王储的。

他的祖父乔治六世国王去世时，查尔斯王子才三岁大。

上一位最老的王位继承人是汉诺威的索菲娅，她在1714年83岁时去世，几个月后安妮女王辞世。

1701年，英国为了解决当时因英国王室年老和缺乏新教子女引起的各种潜在继承危机，而颁布了《王位继承法》，使索菲娅成为了她表侄女安妮女王的继位人。如果不是因为早于安妮女王数星期去世，索菲娅就会继任英国王位。

今年早些时候，英国通过一项法律，终止了基于性别安排王位继承顺序的做法。

在1701年颁布的《王位继承法》规定女性在王位继承上不能比她们的兄弟优先，即便她们是国王或女王的第一个孩子。

这一变化是在查尔斯王储的第一个孙子--乔治王子在7月诞生前发生的。

作为剑桥公爵夫妇的儿子，乔治王子成了目前排位第三的英国王位继承人。

（编译/责编：尚清）