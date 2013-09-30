Image caption 在接受急诊治疗的酗酒少年中，女孩的人数现在多过了男孩。

BBC第五电台的一个调查节目说，去年英国医院急诊收治了约300名11岁或更小的儿童，他们都是因为喝酒过量被送急诊。

调查节目首次公开了这项全英国的统计数据，数据显示在2012-13年间，共有6,500名未满18岁的少年因喝酒过量入医院急诊。

慈善组织和公共健康组织说，总体上喝酒的儿童数量减少，但是那些喝酒的儿童可能喝酒数量更多。

英国酗酒健康联盟的主席吉莫尔（Ian Gilmore）教授说，不满11岁的儿童喝酒主要是试验、尝试性质，但是一些11-16岁的少年喝酒则是经常性的。

他还说，有迹象显示，18岁以下喝酒的人数可能在减少，但是那些未满18岁喝酒的人可能开始喝酒的年龄更小，而且喝得更多，因此不能掉以轻心。

在过去5年当中全英国的医院急诊部已经收治了将近48,000名不满18岁的患者，这些病例都和喝酒和毒品有关。

在接受急诊治疗的酗酒少年中，女孩的人数已多过男孩，似乎扭转了过去的趋势。有医院急诊部的医生说，有的女孩子喝酒后被送到医院，她们酒精中毒很深，有人说可能被性侵犯，但她们喝酒那么多，又不能十分确定。

英格兰公共健康部门说，每4个喝酒的未成年人中就有一个每周喝酒超过15个单位，那相当于7品脱的啤酒的酒精含量。

（编译：横路；责编：铃兰）