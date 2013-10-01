英国将延长诊所服务试行Skype看病

Image caption 英格兰家庭医生的工作时间与其他行业的工作时间一样，周末一般也不上班。

英格兰明年开始将试点延长家庭医生、诊所看病时间，每周七天，每天早上8点到晚上8点。

根据英国卫生大臣杰瑞米·亨特（Jeremy Hunt）周二（1日）宣布的改革计划，患者还可以选择通过Skype、电话或电邮等方式求医问诊。

试点将涵盖英格兰九个地区，惠及50万人；这些地区的诊所可以向政府申请延长工作时间所需的经费拨款。

试点项目经费总共5000万英镑。

联合政府计划稍后在全国推广每周七天、每天早8晚8工作制。

医院告急

延长普科诊所和家庭医生工作时间是英国NHS医疗改革的重要内容，目的是减轻医院的压力。

英国公立医院的急诊室（A&E）长期以来受到人力物力短缺而患者不断增加的压力。

社区诊所和家庭医生每周七天工作制已经在曼彻斯特六个家庭医生诊所试行。

亨特周二在曼城举行的保守党年会上宣布这项计划。

此前，英国首相卡梅伦也承诺要让英国公众享受更灵活的医疗保健服务，看病更便捷。

他说，这个试点旨在让看病就医顺应现代社会的工作和家庭生活作息表。

他还表示，政府愿意帮助医生和诊所提高医疗服务的现代化水平。

医生方面的主要担忧是资源短缺。

这意味着他们或许做不到向每一位病人提供“一周七天早8晚8”的服务。

皇家家庭医生学院（Royal College of General Practitioners, RCGP）今年稍早警告说，成千上万的家庭医生工作量膨胀，难以保证医疗质量。

该机构曾呼吁今后10年内逐步增加经费10%，并增加1万名家庭医生。

鼓舞人心

不过，卫生大臣亨特的计划得到部分医疗保健专家的欢迎。

部分业界资深人士表示，这或许将成为医疗行业最鼓舞人心的成就之一。

BBC卫生事务记者指出，延长家庭医生和诊所工作时间的计划并不陌生；问题在于正常工作时间以外最可能需要看病的群体主要包括老人和儿童，而这个群体在正常时间去看医生并不存在时间安排困难的问题。

由于平时上班而需要在正常工作时间以外，比如晚上6-8点或周末去看病的，大多是“工作年龄”的人士，而他们去看病的几率最小。

但也有人指出，即便如此，老人和孩子看病，尤其是孩子看病，通常会由家人陪同前往，而承担这项工作的通常是“工作年龄”的健康群体中的一员。

（编译：郱书 责编：顾垠）