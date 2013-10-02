工党促邮报就米利班德之父报道道歉

Image caption 埃德·米利班德抨击邮报的文章是政治抹黑行为。

英国工党与《每日邮报》围绕一篇关于工党领袖埃德·米利班德之父的报道爆发了激烈争论。

每日邮报上周六（9月28日）发表文章，指称埃德·米利班德已故的信仰马克思主义的学者父亲拉尔夫·米利班德“仇恨英国”。

在工党领袖埃德·米利班德指责邮报报道“荒谬”之后，邮报副主编斯蒂菲尔下令撤下了报道所附的拉尔夫·米利班德墓地的照片。

但他同时表示，发表这幅照片是一个“不当的决定”，但报道本身却没有问题。

争论

斯蒂菲尔说，用“仇恨英国”描述拉尔夫·米利班德是有道理的，因为拉尔夫在评论英国宪法、教育、王室、教会、军队、报纸时曾说，所有这些“都是不良因素”，是“英国生活中的不幸”。

斯蒂菲尔说，听到这样的言论，再加上这是出自一个马克思主义信徒之口，他们有理由认为，这是一个仇恨英国、反对英国价值观的人。

但埃德·米利班德则反驳说，邮报对其父的攻击没有任何可信的证据和理由。他的父亲16岁时因为逃避纳粹对犹太人的迫害从比利时逃到英国，他热爱英国，并参加过皇家海军，邮报的报道纯属政治抹黑行动。

虽然埃德·米利班德说，他并不赞成其父的政治意识形态，但邮报认为，既然他承认自己的成长受到了父亲的影响，该报就有理由对其父的思想与言论进行深入的分析。

前首相布莱尔的新闻发言人坎贝尔则抨击说，每日邮报“英国价值观最差却强装正人君子”，该报的报道“不值一驳”。