“英国华人职业传承史”图片展开幕

Image caption 展览吸引了中外观众的关注

“英国华人职业传承史”（British Chinese Workforce Heritage）口述历史项目之“启航”图片展最近在伦敦市中心的查宁阁图书馆（Charing Cross Library）开幕。

“英国华人职业传承史”是明爱（伦敦）学院举办的大型口述历史项目。

该项目于2012年启动，到目前为止已基本完成第一年的采访及研究。图片展是从第一年采访成果中精选出来的人物及图片。

“英国华人职业传承史”计划用三年的时间在伦敦探访90位在英国工作的华人，记录他们在英国工作的状况，并组织搜集各个华人职业的发展历史研究，以反映英国华人职业的变化及发展状况。

这一项目目前已经探访了28位分别从事航海、洗衣、理髮、餐饮、军事等行业的人士，採访录音及收集到的档桉资料均已公佈在其官方网站www.britishchineseheritagecentre.org.uk。

“口述历史”（Oral history）是一种记录历史的方法，组织者找人采访录音，最后把自己的提问剪掉，只保留受访者的回答，听起来就像受访者独白自己的生活经历。

这种记录方法可以较为原始客观地还原保留历史。

在所有受访者当中，最年长的是一位海员，采访的时候（2012年）已是93岁高龄。这位受访者已于去年12月去世，而这段录音成了口述历史项目非常宝贵的一份资料。

项目第二年，明爱（伦敦）学院将重点探访中医药、健康护理、华文教育及华人社区服务等行业；而项目第三年，该项目将放眼新一代华人的职业选择，记录他们在时尚设计、法律谘询、房地产、金融、高科技行业等领域的贡献。

图片展由“英国文化遗产彩票基金”（Heritage Lottery Fund）资助，在伦敦市中心唐人街附近的查宁阁图书馆免费开放至10月20日。