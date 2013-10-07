“中资英制”伦敦出租车将登陆澳洲
- 2013年 10月 7日
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将近100辆的伦敦黑色出租车将会登陆澳大利亚的柏斯，不过不同的是，颜色从黑变成白色，而且还是“中资英制”。
这个总部在考文垂的伦敦出租车公司将会向柏斯出口98辆特别定制的TX4白色出租车，将会在未来的几周内进行试用。
如果成功的话，将会有更多的订单，而维多利亚州将会成为下一个订购英国出租车的地区。
曾经名字为伦敦黑色出租车厂商（London Taxi International）的公司2012年10月破产，之后被中国吉利汽车公司收购。
这将会是九月份重新投入生产之后的第一份订单。
该公司的执行总裁莫恩（Evan Simeon）表示，澳大利亚方面反应“非同寻常”。
他说，“购买了50辆白色、二手TX4 出租车的柏斯运营商表示已经有一些司机希望购买这些出租车，并希望参与到这个试用项目中。
莫恩指出，有很多在当地居住的英国人有兴趣。
他表示，“让我们感到欣慰的是一些伦敦黑色出租车司机，他们不仅希望购买这种出租车，另外还愿意帮助培训一些澳大利亚的当地司机。”
（编译：林杉 责编：路西）