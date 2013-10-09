英国劝诫非法移民离境广告遭禁

Image caption 英国内政部劝诫非法移民离境的广告引发争议。

英国广告标准监督局（ASA）下令禁止了内政部劝诫非法移民返回自己国家的一条广告。

ASA说，内政部广告被禁是因其内容产生误导，而非出现侮辱性或不负责任的言辞。

7月份，内政部的两辆小型运输车贴有劝诫非法移民离境的广告，在伦敦市多个被认为可能存在大量非法移民的城区巡游了一周。

广告张贴画上印有一副手铐，广告词为“非法呆在英国吗？请返回你自己的国家，否则将会被捕”。

广告还说，过去一周在该地区已有106名非法移民被捕，并鼓励非法移民联系内政部官员寻求帮助，尽早返回自己的国家。

ASA说，自这条广告播出之后，他们接到了来自普通民众、民权团体、法律人士和工党上院议员的224份抗议。

引发争议

内政部的这条广告甚至在联合政府中引起分歧，副首相克莱格抱怨说，内政部的自民党官员事先对这条广告一无所知。商务大臣凯波尔则抨击该广告“既愚蠢又富有挑衅性”。

ASA的裁决指出，广告中所引用的被捕人士数字含有误导信息，因为它同在广告播放地区被捕的人员数字没有关联。

裁决还说，广告所引用的被捕人数来自整个伦敦北部，而非少数几个地区，而且发生在广告播出前半个多月，并非广告中所说的一周之前。

ASA说，它已经通知内政部，此类广告今后不得再以同一形式出现，并告诫内政部以后在具体信息方面做到准确无误。

但ASA同时表示，它不认为内政部的广告具有挑衅性以及不负责任，也不认为这条广告会在多种族、多文化社区引发种族仇恨和暴力行为。它说，此类语言过去曾被用来打击非法移民，内政部使用它并没有错。

(责编：路西）