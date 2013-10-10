利比里亚前总统泰勒将在英国服刑

Image caption 泰勒于2012年5月被海牙特殊法庭判处50年监禁。

英国司法部长杰瑞米·怀特（Jeremy Wright）周四（10日）证实，利比里亚前总统查尔斯·泰勒（Charles Taylor）将因战争罪在英国监狱服刑。

泰勒于2012年5月因向在塞拉里昂内战中犯下暴行的反叛力量提供帮助而被判50年监禁。

由于担心对他的审判可能会导致西非地区冲突再起，对泰勒的审判从塞拉利昂转移到海牙。

当时，英国政府提出如果泰勒被判有罪的话，愿意将其关押在英国监狱里。

上个月，位于海牙的联合国塞拉利昂特殊法庭驳回泰勒的上诉，并裁决法庭对泰勒的宣判不容置疑。

罪行累累

现年65岁的泰勒被联合国特殊法庭判定犯有11项控罪，其中包括恐怖主义罪行、强奸、谋杀以及1991年到2002年期间在邻国塞拉利昂的冲突中在反叛组织中使用童兵。那场冲突导致五万人丧生。

泰勒被控向塞拉利昂反叛组织解放阵线提供武器，以不断换取所谓的“血钻石”。

这些叛军杀人如麻，经常以砍掉平民的腿脚来恐吓当地民众。

泰勒一直坚称自己是无辜的，并说他与这些叛军的唯一接触就是敦促他们停止战斗。

泰勒是自第二次世界大战以来被一个国际战争罪法庭判定有罪的首位前国家元首。

这已经不是英国第一次监禁被判犯有战争罪的外国人了。四名前南斯拉夫战争罪犯曾在英国监狱中服刑。

英国还曾提出监禁被控犯有战争罪和种族清洗罪的前南斯拉夫联盟总统米洛舍维奇。但是，他于2006年海牙受审期间死去。

（编译/责编：尚清）