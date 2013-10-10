英内政部立新规加紧防堵和驱逐非法移民

Image caption 英国内政大臣特雷莎·梅和卡梅伦首相计划在2015年大选前把每年的净移民人数减少到10万以下。

英国内政部准备采取多项措施，从各方面防堵非法移民、减少非法移民滞留。

内政大臣特雷莎·梅（Theresa May）在保守党年会上公布了新的移民法修订草案，准备提交议会。

这是保守党今年立法计划中的一项重要任务。

这份草案中的条款包括不少在咨询意见期间引起较大争议的内容，如要求银行在处理新的开户申请时需核查申请人的移民身份，私人房东也要核查、确认房客不是非法移民。

负责发放驾照的机构也将有权核查申请人的移民身份是否合法。

执法

草案还把非法移民能据以对遣返令提出上诉的理由从目前的17条减少到4条。

另外，海外留学生等在英国短期生活的外籍人士将需要向英国国民医疗保健服务（NHS）付钱才能享受医疗服务。

移民事务部长马克·哈珀（Mark Harper）说，新法规旨在减少英国对非法移民的“引力”，并使得驱逐非法移民更容易。

他说，英国仍然欢迎能够为英国经济和社会作贡献、遵纪守法的优秀人才。

内政部长和卡梅伦首相希望在2015年大选前把来自非欧盟国家的净移民人数减少到10万以下。

英国国家统计局的最新数据显示，截至2012年12月的一年里，进入英国的净移民人数为17.6万；截至2012年9月的年净移民数为15.3万。

此前，英国净移民数连续5个季度呈下跌趋势。

在野的影子移民事务部长戴维·汉森（David Hanson）指出，保守党的计划并未触及一些关键问题，对收紧边防控制无济于事。

效果

BBC移民事务记者说，英国大约每两年就有一份移民法修订案提交议会，但移民事务的管控系统仍问题多多。

保守党2013年提出的修法草案重点放在法律的实施和具体执行方面。

但包括医务界在内的有关行业都对新措施的合理性、可行性和有效性表示怀疑。

英国医疗协会（BMA）的家庭医生委员会指出，公立医院已经有一套针对不享受免费医疗服务的患者的收费系统，这个系统当然有改进余地，而要求家庭医生诊所承担移民身份核查的工作，将成为行政上的梦魇。

私人房东需要核查房客移民身份，在现实操作中也存在不少问题，且可能引发其他涉及个人权益的问题。

（编译：郱书 责编：尚清）