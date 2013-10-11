红十字会将向英国穷人分发食品

Image caption 英国经济不景气导致失业人数增加

食品、燃料价格上涨令英国贫困家庭处境艰难。红十字会70年来将首次向英国家庭提供救助。

红十字会说，他们即将在各大超市展开活动，号召顾客捐献食品，然后通过慈善组织FareShare把这些人们捐出的食品发送给那些最需要救助的家庭。

基本食品价格上涨以及水电燃气的开支大幅上升使英国500万人陷入严重贫困。

根据英国最大型食物援助机构“特鲁塞尔信托”（Trussell Trust）的报告，去年一年，英国有约50万人需要依靠“食物银行”（food bank）的援助度日。

而与贫困家庭处境形成对照的是，上个月发表的一份报告指出了英国长期来食品业浪费的状况。有五分之二的水果和蔬菜产品虽然完全可以食用但由于被认为长得“不好看”而被拒绝。

在英国，那些大小或形状不符合规格的蔬菜和水果往往成为动物饲料或直接扔回地里。

该报告还说，在英国平均每个家庭扔掉的食品达到每周5公斤。

编译/责编：李莉