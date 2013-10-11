“斯诺登泄密乃英国情报史上最大伤害”

Image caption 戴维·奥曼德爵士认为斯诺登的做法偏离正义

英国资深保安专家戴维·奥曼德爵士表示，斯诺登泄漏的资料是对英国情报“最严重的打击”。

奥德曼对英国《泰晤士报》说，在不平则鸣的原则下揭发秘密引起大众关注和讨论是负责任的做法，但是偷取5万8千份英国高度密件和无人知晓数量多少的美国密件，则是严重的损害。

奥曼德曾经是唐宁街首相府的顾问，并且是英国政府通信总部（GCHQ）的前主管。英国政府通信总部是检查电子、电话通讯、电邮的情报机构，与军情五处，军情六处，并列为英国三大情报机构。

奥德曼说，安全专家一般认为，这些外泄的资料“几乎可以肯定全部或部分已落在莫斯科和北京的手上。”

奥德曼说，斯诺登事件比较1950年代剑桥间谍网泄露情报更严重。当时，一批在剑桥大学念书时已相识的英国官员把二次大战至1950年代期间的情报交给苏联。

斯诺登今年5月把美国国家安全局和英国政府通信总部的大型监控计划的详情泄露给英国《卫报》。该报表示，将继续刊登有关内容。

斯诺登离开美国后，6月份在香港露面，香港特区政府以文件内容不清楚的理由拒绝美国引渡斯诺登的要求。他后来到了莫斯科。最后，俄国政府向他提供临时庇护。

军情五处负责人帕克本周表示，斯诺登披露的资料显示英国政府通信总部的能力和限制，对恐怖分子来说是一份礼物。《卫报》总编鲁斯布里奇反驳说，情报部门经常用这个借口，他坚持认为他的报纸有权刊登这些资料。

（编译：叶珊 责编：顾垠）