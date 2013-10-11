英国皇家邮政上市首日股价大涨

Image caption 尽管工会威胁举行大罢工，但绝大部分皇家邮政的员工还是决定接受公司的股份。

英国皇家邮政股票周五开始有条件交易，股价一度达到每股456便士。这比招股价330便士高出38%。

上市的30秒钟内，就有1000万股成交。

股票上市一小时后，股价稍微回落至444便士。

因私人投资者认购需求非常旺盛，英国皇家邮政削减了机构投资者的认购配额，资金量较大的个人投资者的认购额也被削减。

下周二，皇家邮政股票将正式开始在伦敦证券交易所交易。

首日有条件交易皇家邮政股价大涨预计会进一步引发皇家邮政是否被低估的争论。

皇家邮政上市是英国政府在过去20年来最大规模的私有化行动。

英国政府希望透过私有化来集资推动邮政现代化，改善皇家邮政的竞争力。

历史悠久

皇家邮政于1516年由英王亨利八世创立，1969年由中央政府改组成国有企业。

皇家邮政私有化计划已讨论多时，2009年因环球金融危机导致英国经济不景气，被工党政府喊停。保守党—自民党联合政府三年前重启计划。

虽然英国政府已在2006年开放邮政业，结束皇家邮政维持了350年的垄断地位，但其市场份额仍然最大。

市场人士指出，皇家邮政招股将是继1980年代保守党首相撒切尔夫人主政期间的国企上市浪潮以来，英国最大的一次私有化活动。

不过，皇家邮政旗下的邮局已在去年分拆成为英国邮局有限公司（Post Office Ltd），并将维持其国企身份，不会跟随皇家邮政私有化。

编译/责编：李莉