黄色性虐电子书上网 书店被迫“停网整顿”

Image caption WH Smith发表声明，说它的网站只有在撤下所有自己出版的电子书并清除了所有不良内容后，才会重新开放。

英国主要书店之一，WH Smith宣布关闭其英国网站，清除网上色情和性虐内容的电子书目。

Amazon、WH Smith、Bames & Noble以及其它零售商出售的电子书目中有乱伦、强奸和兽奸（bestiality）内容的丑闻在上周曝光后，WH Smith宣布了关闭网站的决定。

该书店说，它对此类的书目感到“恶心”，认为它们“不能接受”。

WH Smith从Kobo.com购进电子书。

Kobo发表声明说，一些自行出版电子书的作者和出版商违反了自行出版的某些规定。它正在“尽快清理书目，删除那些有问题的内容、作者和出版商”。

访问WH Smith网站的读者现在只能读到一份书店的声明，说它的网站只有在撤下所有自己出版的电子书并清除了所有不良内容后，才会重新开放。

WH Smith在声明中向读者表示道歉。

随着电子书读者和电子阅读器的迅速增长，自行出版电子书变得越来越流行。

但是，零售商对有违其网站发表原则的色情内容进行过滤却很困难。

（编译：白墨 责编：顾垠）