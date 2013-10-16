五分之四英国孩子与自然“绝缘”

Image caption 报告说，一些成年人认为野外危险太多或不干净，可能影响了孩子接触自然的兴趣。

英国一家慈善组织的报告说，大部分英国孩子与大自然没有多少接触。

皇家鸟类保护协会RSPB的最新调查显示，8-12岁的儿童中，只有五分之一“与大自然接触”。

报告说，女孩子比男孩子更愿意参与户外活动。

英国各地区差异很大，威尔士的儿童最不爱做户外活动。

皇家鸟类保护协会的报告说，一些成年人认为野外危险太多或不干净，可能影响了孩子接触自然的兴趣。

性别城乡差异

最近几年来，一系列的研究都得出了类似的结论，认为现代儿童缺乏接触大自然的经历和经验。

一些人认为，这对孩子的健康、教育和举止行为有负面的影响。

2012年英国国家信托发表的一份报告提到英国儿童中存在的“自然缺乏症”的现象。

皇家鸟类保护学会的研究历时3年，是首次将儿童接触自然的体验量化。

来自英国各地1200名儿童接受了问卷调查。

以皇家鸟类协会认为实际的和可以做到的接触自然的程度标准衡量，只有21%的儿童达标。

一个有趣的发现是男女性别差异。27%的女孩子达到或超过“实际的和可以做到”的标准，而男孩子只有16%。

另一个有趣的发现是，整体而言，城市儿童接触自然的程度高于农村地区。伦敦的儿童达标率最高。

（编译：白墨 责编：铃兰）