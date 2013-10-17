英威廉王子首次主持授勋仪式
- 2013年 10月 17日
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英国威廉王子首次主持授勋仪式，在白金汉宫向温布尔登男网冠军穆雷颁发OBE勋衔。
这标志威廉上个月从军中退役之后，扩大从事王室活动。
威廉王子代表女王，向英国各界人士授予荣誉头衔，表彰他们对英国社会的贡献。
每年，大约有25次类似的授勋仪式，大部分由女王亲自主持，但有时候也由查尔斯王子或安妮公主主持。
威廉王子的王室义务的全部内容尚未确定，未来12个月是他转型全职从事王室义务的“过渡期”。
随机药检
温网冠军穆雷在授勋仪式之前，碰巧接受了一次随机性的药物检查。
他还发推特说，“我正在接受药检，哈哈，我要迟到了。”
但是穆雷还是准时参加了授勋仪式，他获得了大英帝国官佐勋衔（OBE）。
（编译：陈书敏 责编：李莉）