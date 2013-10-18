兰卡斯特大学开展当地对中国贸易项目

Image caption 兰卡斯特地区期待同中国扩大经贸往来。

兰卡斯特大学（Lancaster University）获得5百万英镑，领衔开展帮助当地中小企业和中国进行贸易的研发活动。

兰卡斯特中国经贸计划（Lancaster China Catalyst Programme）旨在创造240个就业岗位，帮助4百个企业并为当地经济带来4千万英镑的价值。

这个项目是由兰卡斯特地方政府、兰卡斯特大学和英国高等教育基金理事会等方面创建，目的是支持英中两国的公司建立伙伴关系，聚焦面对主要出口市场的新产品与服务的研发和推广活动。

在广东省政府科技部门的配合下，参与这一项目的英国中小企业可以获得广东商业网络联系信息。

而参与企业也会建立和兰卡斯特大学1百名科学、技术、工程、设计、管理等科目的大学毕业生的联系，帮助新出口产品和服务的研发与推广。

兰卡斯特大学负责科研的助理副校长麦克米兰说：“兰卡斯特大学是中国文革后和中国最早建立关系的英国学术机构。我校对中国的知识以及我们的关系，使得兰卡斯特大学在帮助英国企业开发世界经济增长最快的市场方面具有独特地位。”

英国高教基金理事会向这个510万英镑的项目注资360万英镑，大学出资32万英镑，兰卡斯特地方政府出资50万英镑，其余将由企业赞助。

其它有关伙伴包括：中国社科院、广东省政府、兰开夏郡政府、英中贸易协会等。

（编译：立行 责编：顾垠）