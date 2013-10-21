专访：靳羽西谈中美交流及中国婚姻观

Image caption 靳羽西认为中国年轻一代对美国的了解少于很多其他国家的年轻人

BBC英国广播公司10月推出“巾帼百名谈天下”（100 Women – Half the World Speaks）特别系列，通过互联网、电视和广播，从妇女的视角讲述那些震撼人心的故事，了解当今妇女的生活、她们面临的风险、挑战、机遇。

美籍华人靳羽西是著名电视节目主持人、制作人，也是企业家、慈善活动家和畅销书作家。

日前，靳羽西与获邀在BBC国际台（BBC World Service ）的“新闻一小时”（Newshour）节目担任客座编辑。

靳羽西多年前在美国主持制作的《看东方》系列电视节目，多次获奖，让很多西方人了解中国这个在他们眼中的神秘国度。

靳羽西参与编辑的“新闻一小时”特别节目特别派记者前往美国一所中文学校，探访那里的情况。那么，在靳羽西眼中，这些年来，美国人对中国以及中国人看法有什么样的变化？

靳羽西在接受BBC英伦网电话专访时表示，这些年来美国人对中国的看法在各方面都有很大变化：

“我以前住在纽约的时候，提到中国的机会很少。我有一位很好的美国朋友，他在美国报刊上看到关于中国的文章就剪下来，积攒到月底邮给我。他每个月寄一个邮包给我，就好像每个月送我一份礼物一样。”

“一些年前他刚开始这样做的时候，每一包都小小的，不是很多，而最近的邮包变得越来越大、越来越厚。”

靳羽西说，从这个小小的例子中看得出美国对中国以及中国人态度的变化，说明美国媒体对中国的了解增多了，也愈加关注中国，因为中国的经济发展非常快。

尽管如此，她认为，美国人看中国的时候肯定会有偏见。“以前的偏见是无知，现在的情况是，有时候中国的态度有点强硬，令美国人感到不是特别友好”。

“从某个角度来说，普通中国人可能对美国的了解要多于美国人对中国的了解，但是我觉得中国年轻一代对美国流行文化的了解是有限的，远远少于一些其它国家，比如韩国人。”

如何才能更好地增进中美两国之间的互相了解？

靳羽西的看法是：“增进了解最关键是政治上的了解，我不能够改变中国政府对文化上的控制，比如哪些电视节目可以播出、哪些不能播。这种情况不是很快就能够改善的”。

尽管真正想看到这些的中国人会通过网络、盗版等各种渠道看到，但她觉得虽然能看到，但是不方便。

女性话题

Image caption 中国女大学生在就业市场上常常处在弱势地位

靳羽西参与编辑的“新闻一小时”特别节目关注的另一个话题是女性话题。该节目主持人采访了在美国纳斯达克股市上市的中国婚恋网站“世纪佳园”的创始人龚海燕。

靳羽西曾经在接受采访时说，女性在当今中国社会上的地位比较高。

她在接受BBC英伦网电话专访时解释：“我感到，在中国，如果女性想做生意的话是可以的，没有法律上的限制”。

“世界上有一些国家的法律规定女性不能购买地产、向银行借贷等等，而中国在这些方面要自由得多；这是好事情，因为中国女性可以随意发挥自己的能力”。

尽管如此，中国女毕业生在求职的时候会遇到一些限制。

靳羽西承认这种现象的存在：“如果一些行业对女性求职者不利的话，也没有必要加入；我个人认为，如果一个行业对我来说不是特别合适的话，也不是特别欢迎我的话，我是不会去做的”。

“我不知道类似的规定是不是政府行为，但是至少在我做的行业中，政府对女性没有多少限制。”

在谈到中国社会上比较热门的剩女现象等话题时，靳羽西表示：

“我自己到40岁才结婚，我从来没有感觉到自己没有机会结婚，只是我不愿意结婚而已；我离婚已经18年了，婚姻只持续了5年半的时间，大部分时间我都是一个独身女人。”

靳羽西观察到中国人的观念发生很大变化：“中国社会、中国人很容易接受很多新的概念。我记得我1996年离婚之后接受一些媒体的采访，他们会问我“我们可以问你关于离婚的事情吗？”，好像离婚是一件很不光彩、很严重的事情”。

“当然，离婚不是好事，但也不至于是致命的事情。当年没有人敢在中国电视上说离婚，都是非常婉转地问这种问题。”

她觉得离婚在当今的中国已经是很普遍的事情。“我相信以后在中国像我这样没有结婚、不愿意结婚的人会越来越多，并且不会认为这是多严重的问题”，她说。

靳羽西认为，女性的生活可以很快乐很潇洒，不一定要有婚姻。有了婚姻、有了孩子，可能更不潇洒。“我没有感觉我的人生价值不会体现在有没有老公、有没有孩子上”，她强调。

靳羽西建议中国女性不要给自己这么大的压力，因为婚姻并不见得对每一个人都是好事情。

“如果能找到很好的老公，那很好，每个女孩子都有这个梦想，但是找到很好对象的几率不好说，不一定；所以我觉得，女性首先要在经济上独立，女人不一定非要有男人才会有完美的生命。”