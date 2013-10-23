脂肪饱和不要怕 饱和脂肪是“神化”

Image caption 马霍特拉医生说，饱和脂肪酸被“妖魔化”了。

英国心脏专家有新说：黄油、蛋糕、肥肉之类食物中的饱和脂肪酸的害处被夸大和“妖魔化”了。

马霍特拉（Dr A Malhotra）医生说，人们把注意力过分集中在脂肪上，而往往忽略了如糖分等其它因素。

他在英国医学杂志上撰文说，现在是“戳穿饱和脂肪酸在心脏疾病中的作用的神话的时候了”。

但是，英国心脏基金会说，目前存在相互矛盾的证据。

“妖魔化”

英国心脏基金会强调，通过服用他汀类药物（statins）降低胆固醇的确可以降低患心脏疾病的危险。

伦敦Croydon大学医院心脏医生马霍特拉说，过去40年来，健康饮食指导一直强调必须去除饱和脂肪酸才能降低患心脏疾病的危险。

他说，饱和脂肪酸因此被“妖魔化”了。它与心脏疾病之间的联系并没有全面的科学证据支持。

为了补偿在食物中减少的饱和脂肪酸含量，食品工业就用糖来取代，而糖也可以导致心脏疾病。

马霍特拉医生说，一个人在经历了心肌梗塞后，改变饮食结构，吃地中海式食品，如橄榄油、坚果、肥鱼和大量蔬菜水果，加上适当喝点红葡萄酒，其防止死亡的效用是服用他汀类药物的三倍。

但是， 英国心脏基金会的威斯伯格（P.Weissberg）教授说，与药物不同的是，对饮食效应的测验很难掌握。

他强调说，人体内胆固醇水平可以受到很多因素的影响，包括饮食、运动和服药。服用他汀类药物证明的确是有效的。

他汀类药物是一组帮助降低血液中胆固醇含量的药物。

（编译：白墨 责编：铃兰）