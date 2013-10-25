英国消防员将罢工抗议推迟退休年龄

Image caption 消防员反对把退休年龄从55岁提高到60岁

英国消防员工会宣布，英格兰和威尔士的消防员将举行两次罢工，以抗议政府提出的提高发放养老金年龄的计划。

政府要求把消防员目前的退休年龄从55岁提高到60岁，但是工会认为让60岁的人去救火是错误的。

按照消防员工会的罢工计划，第一次4个半小时的罢工在当地时间11月1日晚上6点30分到11点举行，第二次罢工2小时，在11月4日早上6点到8点。

上次罢工

英国消防员工会曾在上个月举行罢工，工会声称有32,000名工会成员参加了罢工。

随后，工会同政府的谈判取得了进展，工会宣布取消了原本计划在本月早些时候举行的第二次罢工。

但消防员工会现在表示，政府和消防雇主没有能够向消防员提供任何有关工作位置和养老金方面的坚实保证。

在9月25日上一次消防员罢工期间，英格兰和威尔士有关当局制定了应急计划，包括动用非全日制消防员和志愿人员，并且动员非工会成员消防员和私营公司加入防火行动。

(编译：跃生 责编：铃兰)