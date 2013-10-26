辣妹超级粉丝从事艺术也“麻辣”

Image caption 英国艺术家维斯特靠出租“辣妹”藏品启动自己艺术生涯。

英国艺术家维斯特(Liz West)拥有大量“辣妹组合”收藏品并创下“吉尼斯世界纪录”。但要是没这些收藏，恐怕她的艺术生涯也无从谈起。

现在，英国现代艺术家维斯特在业内最抓眼球的是她创作的色彩丰富融合的光线装置。她解释说：“艺术和流行音乐本来就手牵手。”

维斯特近日手头参与的两个展览之一就是“曼彻斯特科学展”，她将在一座大仓库里制作一个光线条从墙角辐射出来的艺术装置。

将各种色彩组合起来，让维斯特在现代艺术界名声鹊起。她把色彩斑斓的光线组合起来的方式和让物体“沐浴”在强烈、大胆的色调里，使她的作品独树一帜。

但这位年轻的英国艺术家从还是小姑娘的11岁开始，就迷上了“辣妹组合”，并开始疯狂收藏这支曾经著名的英国女生组合包括演出服、吃过的薯片包装、用过的钟表等等纪念品。而这些数量高达五千件的“辣妹收藏”，还特别被“维珍唱片”租用，在其伦敦的40周年庆典时展出。

除了作为一名艺术家，维斯特的另一个身份就是收藏最大量“辣妹组合”纪念品的“吉尼斯世界纪录”保持者。

她说：“在我看来，装置艺术是一种高端文化，而’辣妹们’属于流行文化。虽然它们手牵手，但毕竟各有不同。”

维斯特承认，要是没有拿出租“辣妹”收藏品给博物馆、影片或活动挣来的钱，她还真没办法专心致志地投身艺术。

她说：“正因为能从(出租收藏品)这上面发点儿小财，我的艺术实践才能得到不断地日积月累。”

维斯特说：“现在我终于可以完全通过我的作品来养活我从事艺术了。所以，我也不用为了’玩儿艺术’还得到星巴克找份兼职。很多艺术家都得靠兼职来养活自己，但我要还是那样的话，我的创造力就都被扼杀了。生存压力确实会扼杀创造力的。”

说起来，维斯特打一出生就和艺术结下“不解之缘”。当年，她妈妈杰妮也是名艺术家，还差点儿把维斯特生在了曼城维特沃斯美术馆的地板上。

维斯特的母亲在曼城生活了28年，而小维斯特五岁那年，就参加了母亲作品展的首日活动。

当维斯特七岁时，她记得自己就喜欢把卧室墙架上的指甲油按照颜色顺序摆放起来。这或许也是她现在在作品里如此突出色彩的原因之一。

但到了维斯特11岁的时候，“辣妹组合”风靡英国歌坛。

维斯特回忆说：“那个年龄段的记忆会很强烈。我彻底被辣妹们释放出来的颜色、能量和不同的个性所深深吸引住了。她们展现出来的外在形象，要比她们唱的歌更有’杀伤力’。”

当“辣妹”于1997年发行第二张专辑时，当年的小维斯特暗下决心，要收藏每一件她能得到的“辣妹”唱片和收藏品。

维斯特说：“我那时就像个13、14岁的小大人一样，到廉价商店里买了好多。当’辣妹’推出玩偶娃娃时，我还专门到伦敦去买。”

她接着说：“等我到了18岁，就出现拍卖网站’eBay’了。我当时有一笔学生贷款，所以就疯狂地继续收购这类纪念品。”

在父母的熏陶下，维斯特最终进入著名的格拉斯哥艺术学院学习。

她说：“我当学生那会儿，除了白天上课外，晚上就整晚地在网上竞拍。所以，当时我的白天属于艺术，晚上属于辣妹。”

最终，维斯特花了数万英镑收集到包括“辣妹”领取英国流行音乐大奖时的演出服、影片《辣世界》和“辣妹”成员Mel B会见曼德拉时穿的夹克等等珍贵藏品。

但“硬石餐厅”得以在拉斯维加斯以41000英镑购得“辣妹”最有标志性的服装、“辣妹”成员霍丽维尔当时在1997年英国流行音乐大奖上穿的“米字旗”演出服，让“辣妹”超级粉丝维斯特至今耿耿于怀。

她说：“那件衣服才是最牛的。但现在被别人买走了，让我很生气。”

如今，已经长大并“靠辣妹赚钱”成为艺术家的维斯特开始沉迷于自己的创作。

她说：“你看到我制作的’彩虹’作品了吗？忘了那些个我曾经崇拜的艺术家的作品吧，我这件才称得上是美丽。”

维斯特说，她不在乎她曾经收集“辣妹”纪念品的疯狂，会影响到她在艺术界的名声。

她说：“这就是我人格组成的一部分，而我就是靠热情来感动人的。我的热情可不简简单单地就是那些T恤和辣妹玩偶。”

维斯特说：“我不觉得收集’辣妹’的东西是个什么搞怪的癖好，反而让我的生活不寂寞、很美好。”

（编译／责编：孙晨）