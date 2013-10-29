卡梅伦：来英国工作的移民“不该受指责”

Image caption 首相卡梅伦：英国人必须有申请工作的基本资格

英国首相卡梅伦表示，来到英国工作的移民“不该受到指责”，而且仅靠更严格的移民控制也将不会为英国人创造更多工作机会。

卡梅伦表示，有一些英国工厂中一半以上的工人来自东欧国家。

他说，如果英国工人想要从经济复苏中获益，那么在收紧移民政策的同时必须对福利和教育系统进行改革。

主张严格限制移民的英国独立党（UK Independence Party）认为卡梅伦的评论“空洞”。

英国政府已宣布检视学徒制，更加重视数学和英文能力。

包括零售巨头Tesco，巴克莱银行、汇丰银行在内的60余家公司已经同意支持一项新的职业培训计划，在未来两年内提供10万个实习机会。

尽管英国整体失业率稳步下降、有工作的人口量创纪录地高，但是长期失业和青年失业仍然是非常严重。

卡梅伦在牛津附近的德国奔驰旗下的Mini车厂对工人发表讲话时警告，英国工人能力的欠缺可能会伤害英国经济的长期增长。

他说，奔驰告知，该公司5,000个名额的学徒计划尽管有30,000人申请，但是仍然招不满，原因就在于很多申请者没有基本学历资格。

“英国的危险是，你看到经济在复苏，是的，你看到新工作，但是没能从学校取得任何资格的人们被落下，我不想这种事情发生”，卡梅伦表示。

卡梅伦认为，移民问题当然是一种挑战，但是移民、福利、教育是完全联系在一起的。

他说，英国一些工厂中有一半的工人来自波兰、立陶宛、拉脱维亚等国，不能指责他们，因为这些人工作努力，看到这里有工作，就来做。

“但是作为一个国家，我们需要说‘不’，我们需要搞好教育，让毕业生能够完全胜任工作空缺”，卡梅伦强调。

卡梅伦还表示，需要对福利体系进行改革，使其不向不工作的人发工资，同时合理控制移民。

（编译：高志强 责编：铃兰）