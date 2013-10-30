英中拟扩增双边直航 增航线添航班

Image caption 英中准备洽谈和签署新的双边民航服务协议，增加两国直飞航线和航班次数。

英中定于明年稍早将开始商议增加两国民航直飞航班，希望就此签署新的民航服务协议。

英国交通部声明称，根据2004年签订的协议，英中两国航空公司在六个机场之间往返直飞航班每周不得超过31次。

目前的直飞航线包括伦敦希思罗-北京，希思罗-上海，希思罗-广州，希思罗-成都；提供直航服务的公司包括英航、维珍、国航、东航和南航。

英国交通大臣帕特里克·麦克劳林（Patrick McLoughlin）说，今天的世界跟10年前大不相同，扩增民航服务将可更好地满足英中贸易和旅游业发展的需求，并有助于建立新的伙伴关系，增进两国交流。

英国交通部的声明说，准备洽谈的新双边协议将涵盖增加航班班次和增开新航线等内容。

英国旅游管理公司行业组织（GTMC）对此表示欢迎。

GTMC去年发表了一份题为《通向增长的10条路》（10 Routes to Growth），列出了该机构认为对直航需求将显著增长的几个城市，包括深圳、成都和南京。

目前与英国仍无直航班机的其他热点中国城市包括西安、昆明和重庆。

今年9月，英国航空公司正式开通伦敦至成都直飞航线。

（编译：郱书 责编：铃兰）