英国首次允许电视摄像机进上诉法庭

Image caption 本周四公众首次看到了上诉法院法庭内部的镜头画面

英国司法部宣布，英格兰和威尔士上诉法院从星期四（10月31日）开始允许电视摄像机进入法庭，记录法庭对案件的审理过程。

根据1925年制定的一项法律，除英国最高法院之外，照相机和摄像机不得进入法庭。

英格兰和威尔士上诉法院是仅次于英国最高法院的高级别法院，而首次允许摄像机进入上诉法院意味着这项长期禁令的部分解禁。

但是，照相机和摄像机目前仍然不能进入较低级别的刑事法院和地方法院法庭。

“里程碑时刻”

英国的许多高级法官和媒体人士对英国司法部宣布的最新决定表示欢迎，BBC英国广播公司新闻负责人形容这是一个“里程碑时刻”。

按照最新规则，电视可以播出律师和法官的陈述，但是不能播出被告人、证人和受害人的镜头。此外，每天仅有一个法庭允许摄像机拍摄。

英格兰和威尔士大法官托马斯勋爵说，他和其他法官都对开始允许播出上诉法庭庭审过程的决定表示欢迎。

他特别指出，上诉法庭长期以来一直就是对公众和媒体开放的，目前开始实施的新法律将允许录制和播出上诉法庭的庭审过程，这将让更多的人亲自了解和看到上诉法庭的运作方式。

BBC新闻时事总监哈丁说，这对司法和传媒来说是一个里程碑时刻，这是朝着帮助大众更好了解司法体系运作方向上迈出的重要一步。

（编译：跃生 责编：铃兰）