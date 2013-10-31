研究：互联网聊天室可“温暖孤独心”

Image caption 牛津大学的研究报告强调了网上聊天的积极作用

英国牛津大学学者得到的研究结果显示，互联网论坛和聊天室存在着积极的作用，而这一点需要得到更多的承认。

牛津大学的研究人员分析了14个有关年轻人使用互联网状况的调查报告，并把分析结果发表在了科学杂志“Plos One”上。

报告说，许多研究显示了使用互联网同自我伤害甚至自杀之间的联系，但是也有许多研究报告指出了互联网的积极影响。

有关互联网的危险性今年曾在英国受到广泛报道，其中包括莱斯特郡14岁女孩汉娜·史密斯（Hannah Smith）由于在社交网站受到欺凌而自杀的事件。

帮助孤独的人

全国防止虐待儿童协会（NSPCC）在那次事件发生之后所做的调查显示，11至16岁少年儿童中有五分之一的人在使用互联网时有过负面经历。

牛津大学的研究结果强调了使用互联网的多项危险，包括诱发自我伤害和蒙受欺凌的危险。

研究特别指出，在使用互联网论坛和自杀风险增高之间存在着很强的联系。

但是，研究人员表示，许多研究的确显示互联网论坛能够为那些在社会上孤立的人们提供支持，建立联系。

牛津大学的研究报告还给出了一些论坛使用者鼓励积极行为的例子，这些使用者会给他人提出寻求帮助的建议，并且对网友不伤害自己的决定表示祝贺。

（编译：跃生 责编：铃兰）