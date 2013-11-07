英国情报机构三巨头：工作为捍卫自由

Image caption 英国议会公开质询情报机构首脑，要求增加其工作透明性。

英国三大情报机构首脑在接受议会公开质询时表示，他们的工作是为了捍卫“自由和民主”及国家安全，其所作所为合法。

英国议会“情报与安全委员会”的10名议员周四（11月7日）对英国三大情报机构的首脑进行史无前例的电视直播公开质询。

接受质询的是英国政府通讯总部首脑洛班爵士、军情五处处长帕克爵士和六处处长萨瓦斯爵士。他们回答了议员们有关他们机构的工作长达一个多小时的质询。

在前美国国家安全局雇员斯诺登泄露的文件引发了人们对情报机构监控的担心后，英国议会举行了这次质询听证。

纳税人资金

曾担任英国外交大臣和国防大臣的马尔科姆·里夫金德爵士作为英国议会“情报与安全委员会”主席主持了质询。

他指出，如果在回答中涉及国家安全或情报人员人身安全的重大敏感机密问题，电视直播会中断，因此这次直播有两分钟的延迟播出时间。但他强调，这是“有关我们情报机构的透明性向前迈出的重大一步”。

三位情报机构首脑解释了他们对自己机构在冷战结束后的作用，包括为什么他们每年应该获得纳税人支付的20亿英镑的资金。

三位情报机构首脑表示，虽然冷战结束，但911事件、伦敦7.7爆炸等恐怖活动以及包括国内外激进组织等一些敌对势力和国家仍对英国国家安全构成重大威胁，因此非常有必要加强情报工作。

“捍卫自由”

军情五处处长帕克爵士强调，其工作是为了保护自由和民主制度，以及生活方式。

军情六处处长萨瓦斯爵士强调说，英国情报机构的所作所为完全符合法律，也要求其雇员都具有高度的道德责任感。

政府通讯总部首脑洛班爵士强调，通过互联网搜集信息来对付一小撮恐怖份子至关重要。

但在质询举行前，互联网发明人、英国计算机科学家蒂姆·伯纳斯-李爵士对英国《卫报》表示，情报机构监控网络的做法破坏了对网络犯罪和网络攻击的打击。

（编译：立行 责编：铃兰）