英国华人灭门案刑事法庭开庭

Image caption 杜安翔杀人之后逃亡到北非。

涉嫌杀害华人丁继峰一家四口的嫌疑人杜安翔一案周二（11月12日）在英国北安普顿刑事法庭开庭。

54岁的杜安翔被控于2011年威廉王子大婚当天在曼彻斯特大学教师丁继峰家中谋杀全家四口。

警方随后确定曾经与丁家有长期商业纠纷的考文垂华裔商人杜安翔是犯罪嫌疑人，并展开了大规模的搜捕行动，对其进行通缉。

杜安翔去年7月在摩洛哥城市丹吉尔被捕。

杜安翔否认谋杀罪行。

此案周二（11月12日）在北安普顿刑事法庭开庭时，起诉人说，杜安翔作案时用刀杀死丁继峰、崔鸽夫妇之后还不满足，随后上楼杀害了两人的两个女儿丁欣和丁欢。

丁家亲属特意从中国飞到英国，旁听了庭审。

检方认为，杜安翔的作案动机是他与丁家的商业纠纷。

两家曾经合伙开中药店，后来发生争议打了七年官司。

杜安翔最初曾经赢了官司，但后来最终失败，需要付£88,000英镑律师费。

起诉人说，杜安翔为了报复从而诉诸暴力。

此案的审理预期将延续两个星期。

（编译：高志强 责编：路西）