苏格兰议员：人体模特请大一点

Image caption 苏格兰议员丹尼斯·罗伯森在女儿因厌食症离世后发起了呼吁大号人体模特的活动。

一位苏格兰议会议员强烈呼吁商户使用更大尺寸的人体模特，以助年轻女孩克服饮食障碍等问题。

英国知名百货公司德本汉姆(Debenhams)上周宣布将会使用英国尺码16号的人体模特，以便贴近更真实的大多数消费者。

苏格兰议会议员丹尼斯·罗伯森(Dennis Robertson)将会利用他在议会的辩论机会来劝促更多商家效仿德本汉姆。

2011年，罗伯森的掌上明珠，18岁的女儿卡罗琳(Caroline)因厌食症离世。从此后他发起了这项呼吁大号人体模特的活动。

英国商店通常使用英国尺码8号或10号的人体模特。罗伯森说苗条瘦削的人体模特加强了人们对不真实的身材尺码的认识。

他同时表示：“德本汉姆通过其在伦敦的旗舰店正引领着英国商户使用不同尺码人体模特这一风潮，它们夏天的购物目录里也呈现出更加多样化的模特身材展示，以更加真实反应我们的社会实际情况。”“商店使用多样尺码模特值得肯定。因为每天从橱窗、杂志或者广告上看到的模特形象对年轻人都有很深的潜移默化的影响。我希望有更多商家可以追赶上这样的脚步。”“我不认为解决饮食障碍仅仅是医药领域内的责任，媒体与时尚产业必须也要采取行动来确保年轻人对社会上真实存在的各种身材体型有正确和积极的认识。”

负责公平事务的英国议员乔·斯温森(Jo Swinson)也肯定德本汉姆上周的这一举动对女性树立个人自信有重要意义。

（编译：尤尤 责编：铃兰）