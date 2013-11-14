健康每一步：爬楼梯燃烧热量

Image caption 多运动对于获得更长更健康的生活十分重要。

一项英国政府支持的新举措决定在公共部门办公楼的楼梯间，张贴爬楼梯的卡路里消耗量资料，以鼓励人们在工作之余多多运动，减少肥胖症。

这项叫做“楼梯骑师”（StepJockey）的新活动今天（11月14日）正式启动，活动希望人们能改变生活习惯，锻炼加强心脏功能。

参与该项活动的办公楼将在楼梯间张贴爬楼梯卡路里消耗量信息，职员还可以在手机上下载程序来计算他们在上下楼梯时到底消耗了多少卡路里。

此前，已经有3间大写字楼试验这个活动，发现楼梯使用率比之前增加了29%，而那些下载了手机应用程序的人爬楼梯的几率更比以前多了5倍。

燃烧7倍热量

不少公共建筑里已经开始张贴海报，包括了赫特福德郡地方政府（Hertfordshire County Council）所有办公楼。

研究显示，爬楼梯要比使用电梯多燃烧7倍的热量，每分钟平均下来，爬楼梯是比慢跑更加激烈的锻炼活动。

想到这个鼓励人们爬楼梯主意的公司也获得了英国卫生部的拨款，以及伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）的大力支持。

英国卫生部官员豪勋爵（Lord Howe）表示：“我们现在尽可能的多做运动，以降低未来患病风险，获得更长更健康的生活。让更多的人动起来是全民医疗服务（NHS）面临的挑战之一，当然也是我们这次拨款支持的重要原因之一。”

（编译：尤尤 责编：陈书敏）