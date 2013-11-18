诺贝尔文学奖得主英国作家莱辛去世
- 2013年 11月 18日
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英国诺贝尔文学奖得主、作家多萝西·莱辛周日（11月17日）去世，享年94岁。
莱辛的出版商考林斯出版社说，莱辛于当地时间周日清晨在伦敦家中安详去世。
莱辛于2007年88岁时获颁诺贝尔文学奖，是该奖项的最高龄得主。
莱辛的代表作品有《金色笔记》、《幸存者回忆录》、《天黑前的夏天》和长篇系列小说《暴力的儿女们》，均已稳居西方现代小说经典作品行列。
瑞典皇家科学院诺奖委员会说，莱辛获奖是因为她“以其怀疑主义、激情和想象力审视了一个分裂的文明”。
考林斯总裁雷梅纳说，莱辛是一个充满智慧与温情的小说家，从来不畏惧为自身的信仰而奋斗。
（编译：沙漠/责编：李莉）