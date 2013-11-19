慈善组织呼吁重复使用心脏起搏器

Image caption 英国每年数千件植入体内的心脏起搏器随使用者的离世被丢弃或掩埋

英国慈善组织Pace4Life希望把英国过世者体内的心脏起搏器取出，送往较贫穷的发展中国家继续使用。

Pace4Life说在英国每年数千件植入体内的心脏起搏器随使用者的离世被丢弃或掩埋。

在印度，甘帕特曾是一个农场劳工。他日日在稻田劳作，每月却只能获得6英镑收入，微薄的收入让他艰难地养家糊口以及保证健康。

但在2003年一切都改变了。

“我开始出现意志模糊要失去知觉的症状，”他说：“我无法继续在农场干活。”

心脏起搏器 体积小巧，电池驱动

植在体内

通过线路向心脏输送电子<span >脉冲

英国去年安装了47,132只起搏器

英格兰去年有18,291只起搏器在医院被取出

68岁的甘帕特心跳异常缓慢。他心跳之间间隔时间过长，在其昏倒一刻往往没有心跳。

他原本自身的心脏起搏功能无法正常运行。如果没有一个人工起搏器，他将面临死亡。

但是在印度，一个起搏器价值约2,500镑。根本没有他能够负担的起的起搏器。

他的女儿说，自己甚至都不知道起搏器是什么：“我们只知道有一种机器可以植入心脏来帮助人们继续活下去。”

完全浪费

父女二人在到孟买寻求到了帮助。他们听说一家医院可以从海外捐赠者那获得使用过的起搏器并且免费帮助甘帕特这样的病人再次植入体内。

医生同意为他重新植入一个由美国捐赠者捐赠的起搏器。这改变了他的生活。

Image caption 甘帕特和他女儿希望感谢心脏起博器捐赠者

“我不在乎谁之前用过这个起搏器，”他说：“我买不起一个新的，所以我很感谢这个旧起搏器救了我的生命。”

甘帕特现在已经换上他的第二个受捐起搏器。第一个起搏器因为电池消耗完毕而被置换。

重复使用起搏器这个想法并不是个新主意。

不少身在发达地区工作的博爱医生，在像印度这样的欠发达地区有家庭关系，他们已经这样非正式操作多年。

最近的学术研究则是探索这个想法是否有更加广泛的可行性。

已经有上百件使用过的起搏器被捐赠放在莱斯特(Leicester)的Anstey&District丧葬服务那里。

已有约一百家丧葬服务机构同意展开针对收集捐赠起搏器并对其分类。

英国每年有数千件起搏器需要丧葬从业者从遗体中取出，以免在火化时引起爆炸。而对于丧葬服务公司来说，可以直接回收这些起搏器。

Pace4Life的负责人拉文说，“对于回收公司来说，回收起搏器就是种医药垃圾，但它其实却可以救海外病人的命。”

安全忧虑

按照欧盟规定，起搏器在欧洲只能使用一次。

起搏器制造商Medtronic表示不会支持重复使用。在一份声明中，它说：“起搏器的高质量及可靠能够确保其功效和病人安全……回收设备则无法保证能够有同样效果。”

但心脏科医生，皇家医学院主席巴布拉尔﹒赛瑟亚(Babulal Sethia)称，只要对回收起搏器的消毒及电池检查过程严格把关，重复使用就是个不错的想法。

英国政府有关部门表示，若起搏器使用者或其家人同意起搏器在海外再次使用，那么它就可以被允许合法送出本国。

Pace4Life称，他们正试图建立严格的管理机制及透明的运作过程。

医疗使命

美国医生托马斯﹒克劳福德(Dr Thomas Crawford)说，这一活动已小范围展开。

他说，“医生们理论上自己操作这一过程，带着回收的起搏器到偏远地区完成他们的医疗义务，用一到两周时间来重新植入这些起搏器。”

他希望自己所在的相关项目能够发展出完善的标准草案，可以被其它想要效仿的组织使用。

世界卫生组织表示，重复使用心脏起搏器这一议题将在本周晚些时候于日内瓦的一场关于医疗设备的研讨会上讨论。

带着新起搏器回家的甘帕特在哄着他四个月大的孙女。

家人都觉得他能看着小孙女的出世就是一个奇迹。他的女儿说：“如果我能见到起搏器的捐赠者，我一定会好好谢谢他们的家人，我要告诉他们这赋予了我父亲新的生命。”

(编译：尤尤/责编：董乐)