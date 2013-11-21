驻足英伦：“一切都看那黄金四十秒！”

Image caption 林盈君是一位来自台湾台北的女孩，参与了第一届的台英青年交流计划，在英国已经待一年半了。

台英青年交流计划（Youth Mobility Scheme）是一种特殊的短期工作签证，它提供了台湾的青年游子一个尝试海外生活但又不用担心预算的机会。笔者通过《台湾青年英伦工作》系列一连串的专访，发现台湾青年游子在英伦生活的点点滴滴。

“大胆走进店门的求职法其实没人特别教我，因为我没有前辈可以参考，但我猜想对于精品零售业，活泼一点搞不好他们会更喜欢你。”林盈君自信地说道。

林盈君是一位来自台湾台北的女孩，参与了第一届的台英青年交流计划，在英国已经待一年半了，英国的工作及生活经验都相当丰富。

包括她现在于英国精品Burberry的工作，还有以前在欧舒丹（L'OCCITANE）、Coach包及保养品Kiehl’s的专柜工作，都是透过她称之为“Walk In”的方法，直接到店面投履历争取而来的。

她说，Walk In其实就是指直接走进店内求职，或许更专业的办公室工作会需要透过更正式的管道来求职，但“精品零售业可能没有这么制式化，活泼一点搞不好他们会更喜欢你。”

盈君还表示，其实除了大胆走进去之外，她还有独门小技巧，就是所谓的“黄金四十秒”。

她说：“走进店面后就要开始观察环境，接近有可能是经理的人，在表明求职意愿后把握黄金四十秒！那四十秒真的很重要！要在这四十秒内让这个经理对你产生兴趣，他才会想要好好地看你的履历表。”

“要不然每天几千几百份的履历，不论是网络或像我一样自己送到店面的，如果你不能直接展现出你的过人之处，为什么他们要选你？”

但她补充，这种方法也要有恒心与毅力，以她现在这份工作为例，她去了三次才成功地直接递交她的履历给店经理，“但只要想要，我觉得没有做不到的”。

优势与福利

盈君也不讳言，除了会讲中文之外，这个签证也是她的优势之一，因为大多在此地会讲中文的人都是拿学生签证，不但有工作时数的限制，期限与稳定性也不如青年交流计划签证。

但除了这个优势，个人的工作心态也是一个重点。盈君说：“若我有余力的话为什么不做得更好呢？台湾人大都很努力勤奋，有时欧系国家的同事甚至会问我，只是个工作为何要这么认真，我便反问他们，如果有一天你成为老板，还是这种做事态度，你觉得会成功吗？”

相对的，英国公司的所提供的福利也让盈君非常满意，“我们一年有21天年假，还不包括上班会给两倍薪水又补休的国定假日，每天还有两大篮水果提供给员工，大概是公司希望我们每天都可以健康的迎接顾客吧。”

此外，和主管的互动也和东方社会非常不一样。从英国的工作经验中盈君发现，这里的主管比较愿意倾听员工的话，如果下属有什么好的建议与想法，主管也较为乐意接受。

她说：“有时候主管搞错了什么东西，他们也较愿意道歉，在这个互相尊重的环境中，他们也乐于咨询下属的意见，让我有很大的成就感。”

顾客新发现

在与各国顾客的交流上，盈君也有许多新发现。

她表示，“西方国家的人大多较有购物水平，他们很尊重你的商品，也不会乱翻乱丢，如果试穿了一堆却没有要买的话，他们甚至会很认真地和你抱歉，并解释原因如不适合自己等等。”

对于来自中国大陆的顾客们之印象，更是推翻了盈君以前在台湾旧有的看法。

或许是因为她的工作环境消费水平较高的关系，盈君说：“虽然还是有一小部分水平较低，就像在台湾所听闻的大陆观光客，但其实我遇到的约70%都是文化水平不错的。”

盈君也分享了有一次接待上海顾客的经验，本来只是服务了两名顾客，没想到他们后来因为很满意盈君的服务，甚至把其他朋友都叫来，也消费了不少。不过令她印象最深刻，则是那群上海客人在返国后竟然还打越洋电话到店内，告诉店经理盈君的服务让大家印象深刻、宾至如归，经理也在同事的面前表扬盈君，让她很有成就感。

“我来自台湾”

身为台湾人，即使只是以青年交流计划身份停留在英国，盈君认为做一个代表台湾的小小外交使也相当的重要。

她说：“当我告诉别人我来自台湾时，有些人可能会不大熟悉，这时我就会耐心的向他们解释，像是提到一些地标如台北101或地理位置等等，去尝试推销台湾。”

盈君自豪地笑着说：“台湾很小，但我们什么都有。”

但她也以自身经验提醒台湾人，来英国前觉得台湾样样都好，但后来才发现台湾或多或少还是有些许小岛心态。

她说：“我以前自觉台湾和世界是接轨的，但出来看多了才发现实际上还是有差距，不少台湾人都只聚焦在岛内的小事件，而忘了往外看，这样继续原地踏步下去，不用过多久，很容易就被竞争对手追过了。”

筑梦的旅程

对于那些也想要来英国体验不同生活的后辈们，盈君建议不要因为对自己的英文没自信，而跑去打时薪很低的中文黑工，不但会入不敷出，更是很难学到或体验到不同的生活。

她说：“既然都出来了，台湾人的英文普遍也没那么差，就像我，即使英文没那么好，我也可以以基本的词汇，甚至是肢体语言来面试，还是可以找到很不错的工作的。”

在这边的生活，盈君觉得更认识了自己，也发现到原来自己这么爱挑战自我，更是对自己未来的生活方向有了更明确之目标。

盈君兴奋的说：“我以前不知道原来靠自己生活，并结交各地的朋友是这么好玩的事情！这段时间的经历更是让我了解到享受生活的意义！”

旅程总有结束的一天，两年的签证也将在明年五月到期，但对盈君来说，这趟筑梦的旅程不但让她在想法上有许多改变，同时也逐渐的成长与坚强，更懂得如何对自己负责。

“从完全不会煮饭，到出来后切下我人生中的第一颗洋葱 ，我越来越有执行力，也知道凡事豁达一点，正面思考一点，人生就会更美好一点！”

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