外交邮包被西班牙拆封 英国提出抗议
- 2013年 11月 26日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
英国对西班牙国民卫队在直布罗陀边境拆英国外交邮包提出抗议，称此举严重违反了维也纳外交关系公约。
拆外交邮包事件发生在上周五（11月22日）。当时，这个邮包从直布罗陀进入西班牙。
英国外交部说，英国驻马德里大使馆已经就此提出正式抗议，但拒绝透露邮包内容，对这个邮包跨越边境的方式也不予置评。
一周前，英国曾抗议西班牙船只“非法进入直布罗陀水域”。
英国外交部一名发言人说，任何违反维也纳外交关系公约中涉及官方通讯和外交邮包的条款，英国方面都会十分严肃地对待。
他说，这起侵犯英国外交权益的事件完全无理可据。
几天前，英国外交部官员向国会议员们表示，发生西班牙政府船只“非法进入直布罗陀水域”事件后，英国正在评估有关直布罗陀水域的海军政策。
皇家海军向非法进入英属水域的西班牙RV Romon Margalef号舰船多次发出警告，要求它离去，不被理睬，在事发22小时后向后者“发出挑战”。
英国和西班牙最近还因直布罗陀在有争议水域建人工岛发生争执，西班牙随即在直布罗陀与西班牙边境设边检哨卡，引起英国抗议。
11月15日，欧盟委员会裁定西班牙设检查哨卡不违反欧盟法律。
（编译：郱书 责编：路西）