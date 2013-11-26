外交邮包被西班牙拆封 英国提出抗议

Image caption 西班牙和英国在直布罗陀问题上最近接连发生争执。

英国对西班牙国民卫队在直布罗陀边境拆英国外交邮包提出抗议，称此举严重违反了维也纳外交关系公约。

拆外交邮包事件发生在上周五（11月22日）。当时，这个邮包从直布罗陀进入西班牙。

英国外交部说，英国驻马德里大使馆已经就此提出正式抗议，但拒绝透露邮包内容，对这个邮包跨越边境的方式也不予置评。

一周前，英国曾抗议西班牙船只“非法进入直布罗陀水域”。

英国外交部一名发言人说，任何违反维也纳外交关系公约中涉及官方通讯和外交邮包的条款，英国方面都会十分严肃地对待。

他说，这起侵犯英国外交权益的事件完全无理可据。

几天前，英国外交部官员向国会议员们表示，发生西班牙政府船只“非法进入直布罗陀水域”事件后，英国正在评估有关直布罗陀水域的海军政策。

皇家海军向非法进入英属水域的西班牙RV Romon Margalef号舰船多次发出警告，要求它离去，不被理睬，在事发22小时后向后者“发出挑战”。

英国和西班牙最近还因直布罗陀在有争议水域建人工岛发生争执，西班牙随即在直布罗陀与西班牙边境设边检哨卡，引起英国抗议。

11月15日，欧盟委员会裁定西班牙设检查哨卡不违反欧盟法律。

（编译：郱书 责编：路西）