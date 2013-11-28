国家统计局：英国净移民人数上升

Image caption 英国国家统计局称，净移民人数出现两年来的首次增长。

英国国家统计局称，在截止2013年六月的一年里，净移民人数出现两年来的首次增长。

根据最新统计数据，在这段时间里有大约50万3千人来英国生活，而上一年这一数字是51万7千人。

与此同时，32万人离开英国，而上一年这一数字是34万9千人。

而抵达英国的移民人数与离开英国的移民人数的差距--净移民人数，则从16万7千人上升到18万2千人。

英国首相卡梅伦想要让英国的净移民人数在2015年下届大选前降到10万以下。

国际统计局说，从欧盟抵达英国的移民人数上升了25,000。其中主要是来英国打工的。

欧盟以外的移民人数从上一年的28万2千人减少到24万2千人。

在英国新移民人数中增长最多的国家是中国，其次是印度、波兰、美国和澳大利亚。

与此同时，英国人移民海外的五个最热门目的地分别是澳大利亚、美国、印度、中国和法国。

（编译/责编：尚清）