英前首相梅杰：退出欧盟后果很严重

Image caption 梅杰曾警告保守党如果就欧盟问题争吵可能在下次大选中败北。

英国前首相梅杰警告说，英国如果退出欧盟（EU）代价巨大，将重创英国经济。

曾在1990至1997年担任英国首相的梅杰表示，他支持卡梅伦首相和欧盟重新谈判英国作为欧盟成员的条件，但政府需要对能争取到的成果报有现实态度。

英国首相卡梅伦承诺说，如果他在2015年大选中当选连任，将在英国举行是否留在欧盟内的全民公决，这就可能导致英国可能退出1973年加入的欧盟组织。

卡梅伦也强调，此前，他将先和欧盟谈判欧盟有关英国的规定。

保守党争议

梅杰对总部在伦敦、历史逾百年的英国企业董事协会（The Institute of Directors ）发表讲话表示，英国如果退出包括其最大的贸易伙伴在内的欧盟，代价将是惨重的，将带来规模巨大的失业，丧失外国投资，耗资亿万，让英国孤立、国际地位下降等严重问题。

他说，一旦退出欧盟，英国还可能要为打开欧盟市场付出代价，而且还在丧失对制定欧盟法规的影响力后被迫遵守它们。

他对《每日电讯报》说，那将是“对每个人来说，都是个可怕的结果。”

在最近几十年里，保守党内有关欧盟的争议都成为迫使该党首相下台的一个关键性因素，撒切尔夫人和梅杰都是如此。

（编译：立行 责编：路西）