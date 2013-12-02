英国莫克姆湾揭幕“祈祷者”雕塑

Image caption 一个“祈祷者”的雕塑在23名中国拾贝者丧生的英国莫克姆海湾揭幕。

9年前23名中国拾贝者丧生的英格兰西北部莫克姆海湾上，一个“祈祷者”的雕塑揭幕。

这具用石灰石雕琢的艺术品面朝大海，俯瞰着莫克姆海湾。2004年，23名来自中国的非法移民在这里被迫为犯罪团伙拾贝时，被迅速涨潮的海水吞噬。

用贝壳作为祈祷者躯干的这个现代派雕塑在周六（11月30日）太阳落下时揭幕，揭幕仪式由兰卡斯特地方议员罗恩·珊茨主持。

雕塑的创作者、艺术家安东尼·帕吉特说，他最初的创作目的是为了激励在这片海湾走路的步行者。

他说，虽然现在人们会从这个雕塑中联想到当年的拾贝者悲剧，但他的创作念头是在惨案发生之前就有的。

姆克姆湾以涨潮迅速闻名，但它是英国海贝质量最高、生长最丰富的海湾，这里的海贝价格比其它产地的都高。

为了牟取暴利，犯罪团伙让非法移民从事危险的拾贝工作。

2004年2月5日，23名不熟悉地形的中国非法移民在这里拾贝时遇上涨潮，无法及时逃脱，最终被汹涌的潮水吞没。

这一惨剧引起英国以及国际社会的震惊，使人们高度关注非法移民和偷渡人口问题。

（编译：嵇伟 责编：尚清）