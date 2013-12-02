苏格兰直升机坠酒吧已致8人死亡

Image caption 坠机事件周六已经导致8人死亡，另有14人送医院抢救

苏格兰警务直升机坠落格拉斯哥酒吧的事故现已确认造成8人死亡。当局正在调查原因。

另外，还有14人被送往格拉斯哥市多家医院，正在“因重伤抢救”。

目前苏格兰警方、消防和急救部门的很多人员仍在事故现场。

这架直升机当地时间星期五（11月29日）约22时30分坠落在克莱德河畔的The Clutha酒吧上，现确认直升机上包括2名警官和一名飞行员在内的3人，以及酒吧里的5人死亡。

各方慰问

由于当天是星期五，且第二天是苏格兰国庆日圣安德鲁日，酒吧内有非常多的顾客，有目击者称人员总数可能达到120人。

BBC记者报道说，坠机事故发生后不少人自行逃离，自发赶来救援的民众以及迅速赶到现场的救援人员也救出了不少人，但酒吧一侧坍塌，其他人则被困在里面。

苏格兰警察总监豪斯、苏格兰首席部长萨蒙德、英国首相卡梅伦和英国女王伊丽莎白二世，以及反对党工党领袖米利班德分别对坠机事件的遇难者表示哀悼，对受伤者表示关切，并对事故发生后不顾自身安危参与现场营救行动的格拉斯哥急救部门以及普通市民表示赞扬和感谢。

坠机调查

当局已经展开了坠机事件调查。有目击者称这架型号为Eurocopter EC135 T2的直升机坠毁前发动机似乎出现故障。

英国1996年开始使用这一型号的直升机，全球各地仍在飞行的现在大约有1千架，大多用于各国的警察和急救部门。

这一双引擎直升机可乘坐一名飞行员和6至7名乘客，机身加载重近3千公斤，最高时速每小时254公里，最远单程飞行约620公里。