圣诞临近 英国家长为向老师送礼费心

Image caption 并不是所有圣诞礼物都受老师欢迎的

英国被认为是比较传统的国家，因此，圣诞佳节临近，身为家长者难免会帮助子女，物色可以送给老师的礼物。这跟中国等地相同。

在从前，很多时候都是一纸贺卡便“完成任务”，但是，近年来，家长间有关礼物的“竞争”也有升温的趋势。

大家只要到网上做一个简单检索就可以看到不少为老师送礼的网站。

现在，一个介绍学校网站所作的调查显示，老师收到的圣诞礼物可谓琳琅满目，但是，并非所有的礼物都获老师欢迎。

不同背景

有关调查由《优秀学校指南》（Good Schools Guide）安排进行，受访的老师有来自公立学校的，也有来自著名私校的。

结果发现，不少老师都喜欢别具心意、来自学生的简单贺卡、字条，对老师的教学表示感谢。

一些老师表示，能够收到这些真诚的感谢是最佳的礼物。

但是，老师收到的实质礼物也确实令人“叹为观止”。

各式礼物

调查发现，最豪华的可能是一家在英国中部的著名女校的一位老师收到的为期一周的健身度假礼券。

除此以外，豪华礼物也包括：大瓶红酒、购物礼券、首饰、等。

不过，不是所有老师都收到丰厚馈赠的。

这次调查也发现了不少老师们不太喜欢的礼物，其中包括：廉价美容用品，以及不合身的衣服等。

（撰稿/责编：顾垠）

网友如要发表评论，请使用下表：