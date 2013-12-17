英国公布拟扩大伦敦两大机场的计划

Image caption 希斯罗机场修建新建跑道计划重新推出。

英国机场管理委员会公布了拟修建希思罗和盖特威克等机场新跑道的计划，以扩大英国的空运能力。

拟议中的计划包括在希思罗（Heathrow）机场增建一条新跑道，扩建目前现有的两条跑道之一，以及在盖特威克（Gatwick）修建一条新跑道。

由商界人士霍华德·戴维斯爵士领导的机场管理委员会还将考虑在肯特郡北部沿海的格兰岛（the Isle of Grain）修建一个新机场。

这个委员会将在2015年夏天提交最后报告。

该委员会还没有批准扩大伦敦北面的斯坦斯特德（Stansted）机场和英格兰中部伯明翰机场的计划，但表示如果2050年之前有可能会考虑为这两个机场增建一条新跑道计划。

争议未决

机场管理委员会2012年开始调查英国空运能力扩大的问题，并试图提出解决方案。

霍华德爵士表示，调查结果显示，到2030年之前，英国空运能力都可以应付国际国内空运增加的挑战，但必须早日采取措施改善目前压力增加的状况。

英国增建机场跑道计划一直引起很大争议，特别是目前英国最大的希思罗机场，有关计划遭致不少反对声浪，尤其为环保人士所诟病。他们强调，新建跑道将进一步危害空气质量，也会使噪音污染加重。

BBC的交通事务记者韦斯考特说，经过商界、航空业、工会等方面的游说和谈判后，一度“胎死腹中”的希思罗机场新建跑道计划又“死灰复燃”，但业界人士预计很可能还会就此产生更多争议。

（编译：立行/责编：尚清）