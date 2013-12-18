英国央行2016年发行塑料英镑钞票

Image caption 塑料钞票容许窗口设计，以加强防伪。

英格兰银行计划在2016年引进塑料钞票（Plastic banknotes），这种钞票可以放进洗衣机清洗而不变形。

英格兰银行说，塑料钞票比已经使用超过百年的绵纸钞票更能保持清洁和保安程度更佳。

印有前首相丘吉尔肖像的5英镑将是首批使用塑料钞票的货币。

现在全世界已经有超过20个国家使用这些高聚合物钞票（polymer banknotes）。

公众意见

英格兰银行在今年9月表示，他们考虑把英镑绵纸钞票改为塑料钞票。

他们接着访问英国各地的商场，以了解人们对这项拟议中的改革的看法。

将近13000人给出回复。银行方面说，87%的反应赞成，只有6%反对意见，7%不置可否。不过，一些人认为钞票过于滑溜。

现在塑料钞票的发行计划是首先推出5英镑钞票，一年后推出10英镑塑料钞票，上面印有英国著名女作家简·奥斯汀的肖像。

新的钞票由薄而透明的聚丙烯（polypropylene）薄膜制造。

薄膜表面有一个油墨涂层，让钞票可以印刷上图案，也容许钞票有窗口或透明的设计，以加强防伪能力。

英格兰银行说，这些塑料钞票的寿命是绵纸钞票的两倍半。它们甚至可以放进洗衣机内搅动，不过，塑料钞票不能承受熨斗的高热。

英格兰银行说，这些塑料钞票的最初造价较高，但是其使用寿命较长意味着比发行绵纸钞票成本低。

新塑料钞票规格将小于目前的钞票。因此需要逐步引进，让有关方面调整自动提款机以适应这种新钞票。

将于2016年发行的新钞票并非英国第一次发行塑料钞票。

1999年， 北爱尔兰的北方银行曾发行5英镑塑料钞票，以纪念公元2000年的来临。

英国属地马恩岛在1983年也曾引进塑料钞票，但是因为油墨出现问题在1988年撤下。

（编译：田耕 责编：路西）