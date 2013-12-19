英航批准航班升降过程中用手机

Image caption 英航成为欧洲首家作同样批准的航空公司

一直以来，旅客都不能在飞机升降过程中继续用手机等便携电子器材，但是英航从今天（19日）起改变规定。

英航表示，只要有关器材处于“飞行安全模式”，乘客可以在整个飞行过程中从起飞的一刻，一直到飞机在目的地降落为止不停使用便携电子器材。

以前有担忧，使用这些器材可能干扰飞机的升降。

英航的决定让该公司成为欧洲第一家取消同类限制的航空公司。

不过，此前已经有几家美国航空公司这样做。

安全顾虑

英航的发言人说，新办法让旅客在一次旅程中可以使用便携器材的时间平均增加约30分钟。

可是，有专家认为，改变规定并不一定是好事。

英国议会顾问劳里·普赖斯表示，其实，在飞机升降过程继续用手机等器材的做法以前一直存在，只不过旅客是暗中进行。现在，航空公司只是把这种情况予以公认而已。

不过，普赖斯说，以前的资料显示，如果有大事故在飞行过程中发生，一般都在航班升降的过程中，因此，旅客在这个时期最好还是注意周围的事态发展，这样更能确保安全。

（编译/责编：顾垠）