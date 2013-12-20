圣诞购物进入“恐慌星期六”最后冲刺
- 2013年 12月 20日
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英国《地铁报》说，大批消费者将在圣诞节之前的“恐慌星期六”购买礼物。
报道说，英国各大商家将折扣最多定在75%，很多消费者做好了在12日21日“恐慌星期六” 上街“血拼”购买最后一分钟礼品。
Gap、M & S、Debenhams等著名连锁商场或专卖店纷纷打折之际，预期数以百万计英国消费者在周六疯狂购物。
有一些商家试图从上个月的低销量困境中打一个翻身仗，一扫消费者人数下降了2.9%的低迷气氛。
《地铁报》的报道说，由于今年冬天英国天气相对温暖，很多服装零售商的手中积压了大量过冬的衣物，无法出手。
分析人士认为，现在打折是一场危险的赌博，只有消费者才是赢家。
据报，很多商家提供了比往年更大幅度的折扣。
如此幅度的折扣通常从圣诞第二天的拆礼日（Boxing Day）或者新年前一天开始，但是很多商家在网购狂潮的打击之下不得不提前开始打折。
英国国家统计局的数据显示，上个月有11.9%的购物是通过网络进行的。
（编译：高志强，责编：路西）