圣诞购物进入“恐慌星期六”最后冲刺

Image caption 打折季是英国消费者的最爱

英国《地铁报》说，大批消费者将在圣诞节之前的“恐慌星期六”购买礼物。

报道说，英国各大商家将折扣最多定在75%，很多消费者做好了在12日21日“恐慌星期六” 上街“血拼”购买最后一分钟礼品。

Gap、M & S、Debenhams等著名连锁商场或专卖店纷纷打折之际，预期数以百万计英国消费者在周六疯狂购物。

有一些商家试图从上个月的低销量困境中打一个翻身仗，一扫消费者人数下降了2.9%的低迷气氛。

《地铁报》的报道说，由于今年冬天英国天气相对温暖，很多服装零售商的手中积压了大量过冬的衣物，无法出手。

分析人士认为，现在打折是一场危险的赌博，只有消费者才是赢家。

据报，很多商家提供了比往年更大幅度的折扣。

如此幅度的折扣通常从圣诞第二天的拆礼日（Boxing Day）或者新年前一天开始，但是很多商家在网购狂潮的打击之下不得不提前开始打折。

英国国家统计局的数据显示，上个月有11.9%的购物是通过网络进行的。

（编译：高志强，责编：路西）