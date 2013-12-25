伊顿公学毕业生南极创推进速度纪录
- 2013年 12月 25日
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一名年轻的英国伊顿公学毕业生创下从南极海岸（Antarctic coast）滑雪抵达南极点(south pole)最快速度的纪录。
19岁的帕克·里奥托德南极洲西北部的罗斯冰棚出发，用了18天滑抵南极点。
此前的这一纪录由挪威人艾伊迪保持，用了24天。
里奥托德和一名同伴在零下数十度的严寒中拉着重达80多公斤装备的雪橇滑雪前进，每天最多要滑12个小时、平均每天滑17英里（28公里）。他们后面有一辆车跟着他们拍摄，但除了通讯联络没有提供其它帮助。
途中，他们搜集了一些雪样，准备研究气候变化对南极的影响。
致力宣传环保的里奥托德曾三次到北极探险，最早的一次他年仅15岁。
里奥托德是一个美、法混血青年，出生于美国加州，九岁时移居到伦敦，从伊顿公学毕业。在完成美国耶鲁大学地理系的地理学学士学位后，他准备继续科学研究和攻读博士学位。
（编译：立行 责编：顾垠）