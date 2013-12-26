英国女王全家圣诞参加教堂礼拜

Image caption 圣诞节早上，英国女王在桑德林汉姆庄园接受儿童献花。

周三圣诞节，英国女王伊丽莎白二世和家人按传统前往桑德林汉姆教堂（the Sandringham church ）参加圣诞礼拜。

教堂外挤满了观看女王和王室家族的人群，但是5个月大的乔治王子没有被抱来。

礼拜结束后，一些儿童向女王赠送圣诞礼物。

随后，女王一家回到桑德林汉姆庄园，开始传统的圣诞大餐。

女王和家人遵守的是德国传统，在周二的圣诞夜就交换了礼物，而不是按照英国传统，在圣诞节当天才打开礼物，而且女王喜欢实用的礼物。

女王乘车去教堂时，由孙女扎拉·廷德尔陪伴，扎拉已经怀孕8个月。

剑桥公爵威廉王子和公爵夫人凯特在参加桑德林汉姆教堂的礼拜时，没有把儿子乔治王子带去。

一些孩子向凯特献花，还有许多人问起乔治王子。

凯特说，她的儿子很好，而且在出生后的第一个圣诞节，就受到了很多圣诞礼物。

威廉王子说，他们和儿子呆了一上午，快乐极了，他巴望小乔治快点长大。

在前不久的北极慈善步行之旅留起胡子的哈里王子说，他准备蓄须，因为这是一个“王室传统”。

教堂礼拜之后，在孩子们向女王赠送圣诞礼物时，查尔斯王子和妻子康沃公爵夫人则和当地居民聊起了天。

（编译：嵇伟 编辑：尚清）