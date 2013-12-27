威尔士女子成就单人单骑赴南极壮举

Image caption 玛丽亚·雷杰斯塔姆抄了一条更陡的捷径率先抵达

一名来自英国威尔士的女性完成单人骑车抵达南极，成为取得这一壮举的第一人。

35岁的玛丽亚·雷杰斯塔姆来自威尔士的格拉摩根谷（Vale of Glamorgan）， 她在十天内骑车完成800公里的行程，抵达南极。

难能可贵的是，玛丽亚还击败了其他两名男性选手，率先抵达。

玛丽亚骑着特制的卧式脚踏车，沿途克服暴风雪、雪盲和雪地裂缝等困难。

玛丽亚的母亲说，女儿的成功得益于“周到的计划、超好的身体和心理素质、以及坚强的毅力”。

母亲说，从12岁起，玛丽亚就想成为宇航员，她最终成了一名探险者。

玛丽亚12月16日从诺俄空军基地出发，她选择一条更陡的捷径，将她的两个竞争对手甩在后面。

1911年，挪威人罗尔德·阿蒙森（Roald Amundsen）成为征服南极的第一人，他当时用的是雪橇，他比另一组探险队提前五周抵达南极。