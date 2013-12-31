保守党称英预防东欧移民潮已尽力

Image caption 公开信敦促卡梅伦使用欧盟法律中的保障条款，将限制措施延长到2018年。

英国保守党主席格朗特·夏普斯（Grant Shapps）表示，英国已经“在法律允许的范围内”尽了最大努力，推迟取消对保加利亚和罗马尼亚移民入境的限制措施。

夏普斯说，结束移民控制的最后期限已经被延期两年，现在已经不能再继续推迟了。

在此之前，保守党资深成员敦促卡梅伦使用欧盟法律中为“特殊经济环境”而设定的保障条款，将限制措施延长到2018年。

英国独立党（UK Independence Party）表示，英国的立场处于“完全的疯狂状态”。

自2007年保加利亚和罗马尼亚加入欧盟以来，两国公民可以持护照免签进入英国。但他们的工作种类受到了临时限制。

按照有关欧盟法则，2014年1月1日起，欧盟对保加利亚和罗马尼亚的移民限制结束，这两个东欧国家的人将可合法进入英国的劳工市场。

保守党90名资深成员向首相卡梅伦发表公开信，要求他继续对来自保加利亚和罗马尼亚的移民实施限制措施。

人们担心即将出现的东欧移民潮将会冲击英国劳工市场。首相卡梅伦受到保守党内越来越大的压力，要求他采取限制措施。

由于包括法国，德国和西班牙在内的其他8个欧盟成员国也同时取消对这两国移民的限制，英国政府高官表示对移民人数做出预测非常困难。

很多人提出警告，这两个国家的低技能工人会“大量涌入”，并希望对移民享用英国全民医疗和福利的资格进行评估。

压力团体英国移民观察（MigrationWatch UK）估计，今后5年每年将有5万保加利亚和罗马尼亚移民进入英国。

不过保加利亚驻英国大使的预测则相对少很多，每年可能有大约8000保加利亚人来英国。

（编译/责编：路西）