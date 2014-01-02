英拟向美国学习 谋杀犯或判数百年监禁

Image caption 目前在英格兰和威尔士地区有49名罪犯被判终身监禁正在服刑。

英国正在对人权法进行重新审核，并准备采取美国的做法，谋杀犯及其他严重罪犯有可能被判数百年刑期。

鉴于欧洲法院2013年做出终生监禁违反欧洲人员公约的裁决，英国政府正在研究量刑改革计划。

如果将刑期延长到100年，犯人就有权对刑期提出复审，满足欧洲法院的要求。

监狱改革活动人士形容这些建议是“危险的无稽之谈”。

目前，联合执政的保守党政府部长即将发表英国人权法改革方案。

他们希望英国最高法院在涉及人权的案件中拥有终审权，而不是位于法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院（the European Court of Human Rights）。

欧洲人权法院去年7月裁定，根据英国法律对犯人判终身监禁，违反了欧洲人权公约，因为英国法院裁定没有允许复审权。

“不能苟同”

欧洲人权法院要求英国政府在6个月内对这项裁定做出回应。英国首相卡梅伦对欧洲法院裁定表示“不能苟同”。

英国政府考虑的方案之一是准备允许法官对犯人宣判几百年的刑期，犯人有权对刑期提出复审，并最终获得减刑。

内政部次长达米安·格林（Damian Green）负责一个专门委员会，正在研究如何减少欧洲人权法院对英国社会影响的改革方案。

格林在接受《每日电讯报》采访时表示，“英国的法律必须在英国制定。我希望恢复对人权的尊重。”

他说，“保守党希望恢复人权无可争议的地位。”他强调说，“这才是任何民主自由社会的基础。”

但是来自监狱改革基金会（the Prison Reform Trust）的朱丽叶·里昂（Juliette Lyons）表示，政府是在寻找方法，绕过欧洲人权法院的裁决。

她指出，“这些建议听起来就像是危险的无稽之谈，其造成的危险是进一步加重量刑。我们的量刑每年都在加重。犯人目前获得的终身监禁平均比10年前要长3年。”

“刑期已经超过人的自然寿命。人们可以看出，这是在耍花招，躲避人权法。”

目前在英格兰和威尔士地区有49名罪犯被判终身监禁正在服刑。

（编译/责编：路西）