苏格兰传统音乐“酷相”复出

Image caption 苏格兰传统音乐涵盖面很大。

致力于推广苏格兰传统音乐的“为传统举手”(Hands Up For Trad)的艺术总监托米雷(Simon Thoumire)说：“苏格兰民乐一直在等待复兴的时机。”

他说：“我觉得除了让人们参与进来以外，再没有更好的方法了。”

寒冷的冬季历来是“爬梯”的好季节，一月份更是要“躲在”屋里吹拉弹唱，来自苏格兰和世界各地的苏格兰民乐爱好者正一起热热闹闹地搞一年一度的“凯尔特缘”音乐节。

值得注意的是，有更多的年轻人也开始“好上这一口”，而大家异口同声地认为，演奏苏格兰民乐的气场“很正”、并“活力四射”。

曾经在苏格兰高地红极一时的加列克乐队“曼兰”(Manran)在2010年也复出。

现在复兴苏格兰民乐的“点子”来自于将苏格兰风笛、和爱尔兰的乌利安风笛、以及其它苏格兰、英格兰的民间乐器和演唱融合在一起，制造出一种“更摇滚”的声音、一个给苏格兰传统音乐新定义的现代音乐。

“酷”生活

演奏风琴的伊恩斯(Gary Innes)说：“在七、八十年代，人们通常在乐团里演奏。如果乐团火了，你也跟着沾光。”

他说，现在的光景和以往已经大不相同了。现在人们把“玩儿”苏格兰民乐当作一件“很酷”的事儿，而且越来越多的人开始参与进来。

他表示，完全投身于此“也不容易”，“必须得什么都干点儿，才能过上好日子”。

伊恩斯平时除了演奏外，还教学生、组织音乐培训等等。

他说：“我听说有些人还得到咖啡馆去兼职，才能继续玩音乐。我觉得我很幸运，能全身心地投入其中，还有不错的收入。”

苏格兰传统音乐涵盖面很广，包括苏格兰音乐、加列克音乐、舞蹈乐团、民间小调和风笛音乐等等，不胜枚举。

对于苏格兰传统音乐的复兴，托米雷感觉互联网“功不可没”。他同时指出，更多年轻人的加入给传统音乐增添新活力。

他说：“在世界各地的各个角落都能有苏格兰传统音乐的影子。在网络出现前，我们的音乐很难让外面听到，当时通用的只有塑胶唱片。现在好了，只要把音乐传到网上，我们的音乐就能马上在全世界流传。”

苏格兰皇家音乐学院在帮助人们了解苏格兰传统音乐方面也起到重要作用。

早在九零年代开办的“苏格兰音乐”专业当时还被看作“很另类”，但现在这门专业成了皇家音乐学院的热门。

该专业的负责人迪克森(Josh Dickson)说：“当时，我觉得我们很有创新精神。”目前，这个专业的学生来自世界各地。事实上，迪克森本人也不是土生土长的苏格兰人，他来自阿拉斯加。

弦乐

苏格兰皇家音乐学院的迪克森表示，很多学生学习“苏格兰音乐”专业， 是抱着“如何在社会生活、教育领域里正确树立传统音乐位置，和如何正确评价苏格兰传统音乐价值”而来的。

他表示，在这里学习苏格兰音乐“最原汁原味”。

雷德女士(Jenna Reid)就毕业于此。她现在是一名专业的“舍特兰”小提琴演奏家。同时，她也通过教学，让更多喜爱苏格兰传统音乐的年轻人分享她对音乐的热爱。

她说：“我就长在舍特兰地区，我感觉能通过教学和演奏来推广这种民间小提琴音乐，让我极其自豪。”

她表示，孩子们通过演奏也能更好地融入社区，“周末聚会就是很好的场合”。

她说；“作为舍特兰人，再没有演奏自己的传统乐器更顺理成章的事了。”

不过，苏格兰传统音乐的未来究竟会怎样呢？

迪克森表示，他希望他的学生们能把苏格兰音乐融入到自己文化的音乐中去，“用这种方式承载历史”。

他说：“民歌、民乐、风笛、还有演唱，这些本来就是苏格兰的象征。我感觉苏格兰音乐不会爆红，但会细水长流地复兴壮大。”

（编译／责编：孙晨）