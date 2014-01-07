调查显示英国人反对移民情绪高

Image caption 移民到英国的东欧人越来越多，给英国的环境、就业和住房带来多方面冲击

随着2014年的到来，罗马尼亚和保加利亚人前往英国的入境限制取消。这种情况在英国国内备受关注，更成为了大小报章媒体的报道焦点。

在此之际，BBC第二台准备了特备节目《有关移民的真相》（The Truth About Immigration），其中，有关方面安排了一次民意调查，结果显示，反对移民增加的情绪日渐高涨。

此次调查由NatCen Social Research研究机构负责进行，结果显示，77%的受访者支持降低移民入境幅度。

削减比例

在此之中，有56%的人希望大幅度削减移民入境数目，另外有21%的受访者希望“削减一点点”。

与此相比，在1995年只有39%的人支持大幅度削减移民数目，而在10年前也只有49%。

不过，有趣的是，虽然反移民情绪高涨，但是，觉得新移民会压低工资、令失业情况恶化的人则有所减少。

数据显示，在2011年有52%的受访者有这种想法，但是，到去年，这个数字下降到47%。

与此同时，有34%的人认为移民令英国的文化更为丰富多姿。

复杂问题

NatCen Social Research研究机构的主管彭尼·杨格（Penny Young）就数据解释说，调查显示英国政界人士面对着复杂的移民问题。现在距离选举可能只有18个月，但是，如果政客想控制从欧洲入境的移民，他们的选择实在有限。

她同时指出，英国公众普遍认为移民太多，但是他们对移民对社会的贡献与负担等问题方面看法各异。

凭空想象？

在此之际，英国政府内部也出现了不同的声音。英国商务大臣凯布尔批评首相卡梅伦的减少移民的目标数字。

卡梅伦曾经表示希望到2015年英国大选时把每年进入英国的净移民数字控制在10万人或以下的水平。

但是，最新数字显示，截至2013年6月的一年内，这个数字已经上升到18万2千人的水平。

凯布尔表示，卡梅伦提出的数字完全是凭空想象出来的，几乎是无法达到的目标。

他说，政客必须更为务实，并接受某种程度上的移民入境是无可控制的。

（撰稿/责编：顾垠）