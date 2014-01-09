滴酒不沾的英国青年人数增加

Image caption 英国常见的景象：醉卧街头

英国青少年酗酒，遐迩闻名。然而，实际上饮酒的年轻人数量近来却大幅度下跌。为什么？

现年18岁的利亚姆·布鲁克斯（Liam Brooks）说：“谁说你不喝酒就不能出外快活。”自去年11月起，他已经有资格在酒吧买酒，但是他一滴也没尝过。

他说：“这是媒体的思维，认为每个人到了18岁就要出外醉酒。也许上一代是这样，但是现在大部分人都只是出外逛逛。”

来自艾塞克斯郡达格南（Dagenham, Essex）的利亚姆滴酒不沾，这与他看见年长的人醉醺醺的样子有关。有一次，他还要把她父母一些烂醉如泥的朋友拖拉上床，让他确信“酒醉不雅”。

报章经常报道年轻人在英国小镇大醉捣乱，熟读报章的人对利亚姆的说法感到惊异，自是理所当然。

虽然绝对滴酒不沾唇的人是个特例，但是数字显示这是英国年轻人的趋势。

据国民保健服务的统计，2011年的11岁到15岁的少年当中，只有12%说他们曾经在前一周喝过酒，远低于十年前的26%。同期，表示曾经喝酒的人数比例也从61%下降到45%。

在青年和年轻成人当中，这个下降幅度相若。1998年，16岁到26岁的人口中，71%说，他们曾经在该星期喝酒。到2010年，只有48%的人有这样做。

这个趋势出乎很多人的意料，专家们提出了各式各样的理论来解释。

智囊机构Demos的资深研究员乔纳森·博德威尔（Jonathan Birdwell）认为，其中一个原因可能是青年越来越难买到酒精饮品。

他说，酒吧更多查证顾客的年龄。在政府对售卖酒精饮品给年轻人的商店加倍罚则到两万英镑之后，零售店更有原因查证顾客年龄。

此外，近期加强推广每天酒精消耗量指南；在酒瓶上贴上“小心饮酒”标志；媒体上对酗酒的负面报道，都可能让年轻人减少饮酒。

博德威尔说，经济欠佳也可能是原因之一。他说，大学生学费增加，他们要更努力读书，以确保在劳动市场具备竞争力。

人口趋势可能也是原因之一。穆斯林因为宗教、文化原因不喝酒，16岁以下穆斯林占英格兰和威尔斯人口从2001年的5%上升到8%。

还有就是社交媒体流行，有可能转化年轻人的活动习惯，不再需要留连在酒吧等场所。

统计显示，年轻人的其他不良嗜好也显著减少。2011年学生曾经吸毒比例从2001年29%大幅度下降到17%。吸烟人数也减少。

不过，年轻人当中酗酒还是一个严重的老问题，不容忽视。

（编译：田耕/责编：董乐）